Школа № 12 торжественно открыта после ремонта в деревне Усть-Утка

В Нижнем Тагиле будет продолжена программа капитальных ремонтов школ и оснащение их современным оборудованием, сообщили в пресс-службе городской администрации. Так, в 2022 году в поселке Серебрянка откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».