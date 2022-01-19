Школа № 12 торжественно открыта после ремонта в деревне Усть-Утка

В праздничном событии приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководители профильных управлений, жители деревни, учителя и ученики школы.
На ремонт старого здания школы, проведенный в рамках нацпроекта «Образование», было потрачено 20 млн рублей. Еще 12 млн рублей ушло на покупку новой мебели и оборудования. Так, полностью была заменена система отопления, укреплен фундамент, установлены оконные блоки и положена новая кровля.
То, что мы сделали, жители деревни Усть-Утка ждали очень давно. Сейчас дети смогут получить достойные знания в современной образовательной среде 21 века,сказал Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле будет продолжена программа капитальных ремонтов школ и оснащение их современным оборудованием, сообщили в пресс-службе городской администрации. Так, в 2022 году в поселке Серебрянка откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».