Свердловский депутат: семья готова сдать семерых детей в детдом из-за тарифа на ТКО
Депутат Заксобрания Свердловской области заявил о сообщении одной из жительниц села Коркино о многодетной семье, которая готова отдать детей в детский дом из-за высоких начислений за вывоз мусора.
В ходе обсуждения доклада уполномоченного по правам человека депутат ЗакСО Александр Коркин рассказал об обращении жительницы села Коркино о живущей в частном доме многодетной семье, которая готова сдать семерых детей в детский дом, так как не может оплатить начисления за вывоз ТКО.
Они говорят: жить мы должны на прожиточный минимум в 11 тыс. рублей, а за мусор платить гораздо больше, чем на этот прожиточный минимум можно сделать, сказал депутат.
Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин сказал, что существует выплата в 22% от совокупного дохода:
И будет минус 20% за счет отмены НДС для регионального оператора.
По его мнению, многодетные семьи, узнав об этом, не будут вынуждены отдавать детей в воспитательные учреждения.
Александр Коркин заявил о намерении разобраться с установленным тарифом для сельских населенных пунктов, информирует Znak.com.