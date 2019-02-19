Свердловский депутат: семья готова сдать семерых детей в детдом из-за тарифа на ТКО

В ходе обсуждения доклада уполномоченного по правам человека депутат ЗакСО Александр Коркин рассказал об обращении жительницы села Коркино о живущей в частном доме многодетной семье, которая готова сдать семерых детей в детский дом, так как не может оплатить начисления за вывоз ТКО.

Они говорят: жить мы должны на прожиточный минимум в 11 тыс. рублей, а за мусор платить гораздо больше, чем на этот прожиточный минимум можно сделать, сказал депутат.

Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин сказал, что существует выплата в 22% от совокупного дохода:

И будет минус 20% за счет отмены НДС для регионального оператора.

По его мнению, многодетные семьи, узнав об этом, не будут вынуждены отдавать детей в воспитательные учреждения.