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Свердловский депутат: семья готова сдать семерых детей в детдом из-за тарифа на ТКО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский депутат: семья готова сдать семерых детей в детдом из-за тарифа на ТКО

Сегодня, 18:51ОбществоФото: pixabay.com
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