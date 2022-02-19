Указ о призыве на военные сборы подписал президент Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан России, находящихся в запасе. В этом году документ приняли на 2 месяца раньше.

Указ о мобилизации уволенных в запас российских граждан за подписью президента Путина опубликован на сайте правовой информации в пятницу, 18 февраля. Согласно документу, пребывающие в запасе россияне будут проходить военные сборы в Вооруженных силах РФ, войсках нацгвардии РФ, органах государственной охраны и органах ФСБ. К последним относятся пограничная служба. Призыву подлежат уволенные в запас россияне с военным билетом на руках, годные по состоянию здоровья. В общей сложности сборы длятся до двух месяцев, при этом за гражданином сохраняется его рабочее место и заработок. Руководству на местах поручили обеспечить выполнение данных мероприятий. Предыдущий указ о военных сборах Владимир Путин подписал 26 апреля 2021 года. Тагильский ОМОН выехал на границу с Украиной

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