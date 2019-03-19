Депутаты предложили ликвидировать статус поселков в Екатеринбурге

По словам депутата, мэрии уральской столицы необходимо создание рабочей группы, которая должна будет внести изменения в региональное законодательство.

Там действительно есть проблемы — сетевые организации, в первую очередь электросетевая компания, предлагают по тем объектам, которые строятся на этих территориях, сельские тарифы. Представляете сельские тарифы? Они выше значительно, сказал Крицкий.

Статус сельских населенных пунктов имеют 18 территорий уральской столицы, в числе которых Палкино, Совхозный, Горный Щит, Широкая Речка, Шабры и другие.

Крицкий отметил, что возникает абсурд, когда на улице Савкова на Широкой Речке часть екатеринбуржцев платит услуги по городским, а другая часть по сельским тарифам.