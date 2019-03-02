«Позорят матерей»: депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить детское пособие

По мнению Дерягиной, небольшая сумма только позорит находящуюся в декретном отпуске мать, поэтому нужно или отменить, или повысить детское пособие.

Я сама, когда сидела в декрете, получала по 40 рублей в месяц. Сейчас платят по 56 рублей – зачем? сказала Дерягина.

По ее словам, матпомощи от государства можно найти другое применение. Дерягина отметила, что перечисленные средства не покрывают даже обслуживание банковских карт, а затраченные на бумагу для оформления деньги выше суммы пособия.