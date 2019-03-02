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«Позорят матерей»: депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить детское пособие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Позорят матерей»: депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить детское пособие

Сегодня, 19:49ОбществоФото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
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