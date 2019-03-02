«Позорят матерей»: депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить детское пособие
Сегодня, 19:49ОбществоФото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
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Елена Дерягина, которая является депутатом гордумы уральской столицы, предложила отменить или повысить детское пособие.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению Дерягиной, небольшая сумма только позорит находящуюся в декретном отпуске мать, поэтому нужно или отменить, или повысить детское пособие.
Я сама, когда сидела в декрете, получала по 40 рублей в месяц. Сейчас платят по 56 рублей – зачем? сказала Дерягина.
По ее словам, матпомощи от государства можно найти другое применение. Дерягина отметила, что перечисленные средства не покрывают даже обслуживание банковских карт, а затраченные на бумагу для оформления деньги выше суммы пособия.
Депутат Госдумы Александр Петров согласился с чиновницей и отметил, что, по словам Владимира Путина, пособие для матерей, находящихся в декретном отпуске, может быть увеличено, сообщает ЕАН.
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