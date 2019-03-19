Екатеринбурженка Савиновских пожаловалась на ущемление своих прав в России
Сегодня, 18:39ОбществоФото: страница Юлии Савиновских во ВКонтакте/vk.com/julia_savinovskikh
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Екатеринбурженка Юлия Савиновских, которая недавно заявила о трансгендерности, подала жалобу в Европейский суд по правам человека.
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В жалобе, поданной Савиновских, говорится о том, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека. В частности екатеринбурженка указывает на нарушение права на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию.
Адвокат Савиновских сообщил, что жалоба будет рассмотрена в приоритетном порядке.
Напомним, что у Юлии Савиновских и ее супруга забрали двоих детей после того, как женщина удалила грудь. В 2018 году она уехала в Испанию, а затем заявила, что ее зовут Френсис, пишет URA.RU.
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