Екатеринбурженка Савиновских пожаловалась на ущемление своих прав в России

В жалобе, поданной Савиновских, говорится о том, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека. В частности екатеринбурженка указывает на нарушение права на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию.

Адвокат Савиновских сообщил, что жалоба будет рассмотрена в приоритетном порядке.