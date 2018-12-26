Удалившая грудь екатеринбурженка покинула Россию из страха потерять родных детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой более года назад из-за операции по удалению груди забрали приемных детей, покинула Россию. Женщина переехала в Испанию, где её семья попросила убежище и получила защиту.

Покинуть Россию семью Савиновских вынудил страх, что родных детей Юлии заберут органы опеки. Такие опасения возникли, когда женщина пыталась обжаловать решение суда об изъятии приемных детей, сообщает Znak.com.

Савиновских рассказала, что вернется в Россию, когда страна станет «правовым государством».