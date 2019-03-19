Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

На встрече с победителями конкурса, которая прошла 19 марта в Кремле, президент отметил, что в 2019 году на конкурс заявилось рекордное число участников - 227 тысяч. В финал прошли 300 человек, победителями стали 104 человека. Все победители и финалисты получат по 1 млн рублей, а к финалистам прикрепят наставников, которые будут делиться с ними опытом.

С каждым годом конкурс «Лидеры России» становится все интереснее и престижнее. Проводятся и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных, сказал Путин.

Начался конкурс в октябре 2018 года. В этом году впервые заявку на конкурс подали представители не только из России, но и из 68 других государств.

Также Путин отметил, что пред победителями конкурса, как и перед управленческими структурами, открываются новые перспективы различных видах деятельности.