Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России»
Владимир Путин рассчитывает, что победители конкурса «Лидеры России» будут востребованы в различных видах деятельности.
На встрече с победителями конкурса, которая прошла 19 марта в Кремле, президент отметил, что в 2019 году на конкурс заявилось рекордное число участников - 227 тысяч. В финал прошли 300 человек, победителями стали 104 человека. Все победители и финалисты получат по 1 млн рублей, а к финалистам прикрепят наставников, которые будут делиться с ними опытом.
С каждым годом конкурс «Лидеры России» становится все интереснее и престижнее. Проводятся и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных, сказал Путин.
Начался конкурс в октябре 2018 года. В этом году впервые заявку на конкурс подали представители не только из России, но и из 68 других государств.
Также Путин отметил, что пред победителями конкурса, как и перед управленческими структурами, открываются новые перспективы различных видах деятельности.
Это социальная сфера, это бизнес, это государственная, муниципальная служба. Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, и для различных сфер деятельности, сказал президент.