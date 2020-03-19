В Екатеринбурге пройдет концерт Sabaton несмотря на запрет из-за коронавируса

Мероприятие должно состояться сегодня вечером, 19 марта. Планируется тщательно продезинфицировать площадку, а на входе для слушателей будут установлены антисептики для рук.

Кроме того, на официальной странице группы «Вконтакте» рекомендуется взять с собой санитайзер, а при наличии признаков заболевания не подходить близко к музыкантам, чтобы они не заразились.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев ввел в Свердловской области режим повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно указу, мероприятия численностью более 50 человек запрещены. Кроме того, школы и ВУЗы переводятся на дистанционное обучение, а все общественные места тщательно обрабатывают.