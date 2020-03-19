В судах Нижнего Тагила из-за коронавируса ограничили посещения
В судах Нижнего Тагила введены ограничения в посещении граждан из-за пандемии коронавируса. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения зданий суда и подавать документы в электронной форме.
Тагилстроевский районный суд приостановил личный приём граждан и рекомендовал предоставлять документы только в электронной форме или посредством «Почты России». В здании суда будут рассматриваться только безотлагательные дела, касающиеся меры пресечения, защиты интересов несовершеннолетних и другие. При возможности использования конференц-связи рекомендовано вести заседание в данной форме.
Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания, написано на сайте Тагилстровского районного суда.
Кроме того, ограничен вход в здание суда лицам, не участвующим в судебном процессе. Постановление суда действует до 10 апреля.
Ограничительные меры введены и в Ленинском районном суде.
В связи с принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции в суде временно ограничен личный прием граждан. Рекомендуем обращаться в суд посредством почтовой связи либо через официальный интернет-сайт суда, сообщается на официальном сайте Ленинского суда.
В Дзержинском суде, согласно постановлению президиума Верховного суда, также введены меры по недопущению распространения коронавируса.