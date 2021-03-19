Три года тюрьмы грозит избившим ломиком водителя трамвая хулиганам в Екатеринбурге

16 марта трое екатеринбуржцев избили водителя трамвая № 21 на конечной ВИЗа.
Молодые люди не отрицают свою вину. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде, рассказали Е1 в полиции.
Двоим из них по 22 года, третьему — 16 лет. Уголовное дело в отношении них заведено за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Им грозит до трех лет лишения свободы.
Пострадавший 47-летний водитель был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ребер и носа, также мужчине пробили ломиком голову. Коллеги решили собрать деньги на его лечение.
Напомним, вагоновожатого избили после замечания, которое он сделал молодым людям, пнувшим вагон. Затем злоумышленники сбежали. Вскоре их задержал наряд Росгвардии во дворе на улице Заводской, от хулиганов пахло алкоголем.