В Свердловской области составлено 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции

По словам губернатора, среди нарушителей и физические, и юридические, и должностные лица. Сотрудники полиции также работают по спискам Роспотребнадзора. В них включены фамилии вернувшихся из-за рубежа свердловчан. Губернатор пояснил, что пока в регионе не планируется введение пропускного режима, но нужно быть готовыми к любому развитию событий.