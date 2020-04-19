В Свердловской области составлено 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 12:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Порядка 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции составлено на свердловчан, написал на странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
По словам губернатора, среди нарушителей и физические, и юридические, и должностные лица. Сотрудники полиции также работают по спискам Роспотребнадзора. В них включены фамилии вернувшихся из-за рубежа свердловчан. Губернатор пояснил, что пока в регионе не планируется введение пропускного режима, но нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Вопрос создания электронной системы, которая сможет контролировать перемещение граждан, прорабатывается, написал глава региона.
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