Сергей Лазарев занял третье место в финале «Евровидения»

В ночь на 19 мая в Тель-Авиве состоялся финал «Евровидения», за победу в котором выступили певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, итальянец Mahmood и Сергей Лазарев из России.

Видео Видео: Youtube.com

Победителем стал певец из Нидерландов. Он набрал 492 балла: 231 от жюри и 261 от зрителей. Сергей Лазарев стал третьим, суммарно набрав 369 баллов.

Видео Видео: Youtube.com

В 2020 году «Евровидение» состоится в Нидерландах. Эта страна выигрывает конкурс в пятый раз и впервые за 44 года.