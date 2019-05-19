Сергей Лазарев занял третье место в финале «Евровидения»
Сегодня, 09:41ОбществоФото: скриншот видео youtube.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российский певец Сергей Лазарев вновь занял третье место в финале международного конкурса «Евровидение».
В ночь на 19 мая в Тель-Авиве состоялся финал «Евровидения», за победу в котором выступили певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, итальянец Mahmood и Сергей Лазарев из России.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Youtube.com
Победителем стал певец из Нидерландов. Он набрал 492 балла: 231 от жюри и 261 от зрителей. Сергей Лазарев стал третьим, суммарно набрав 369 баллов.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Youtube.com
В 2020 году «Евровидение» состоится в Нидерландах. Эта страна выигрывает конкурс в пятый раз и впервые за 44 года.
Напомним, Сергей Лазарев принимал участие в финале международного конкурса уже во второй раз. В 2016 году певец занял третье место в финале «Евровидения».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей