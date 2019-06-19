Мэрия Нижнего Тагила пообещала 25 миллионов рублей за ремонт спортплощадки школы № 1

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется обеспечить мероприятия по оборудованию спортивной площадки вблизи образовательного учреждения. Будет уложено искусственное травяное покрытие, плитка, заменены трубы, колодцы, бортовой камень, кабеля и другие атрибуты.

Финансирование осуществляется из местного бюджета. Проведение аукциона назначено на 15 июля. Работы должны быть закончены в течение трёх месяцев с момента заключения контракта. Возможность проведения ремонта во время учебного процесса исполнитель должен будет согласовать с руководством школы.