Мэрия Нижнего Тагила пообещала 25 миллионов рублей за ремонт спортплощадки школы № 1
Сегодня, 12:10ОбществоФото: Google.Maps
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Мэрия Нижнего Тагила разместила закупку на оборудование спортивной площадки средней школы «Центр образования № 1» на улице Карла Либкнехта. Начальная цена контракта составляет 25,5 млн рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется обеспечить мероприятия по оборудованию спортивной площадки вблизи образовательного учреждения. Будет уложено искусственное травяное покрытие, плитка, заменены трубы, колодцы, бортовой камень, кабеля и другие атрибуты.
Финансирование осуществляется из местного бюджета. Проведение аукциона назначено на 15 июля. Работы должны быть закончены в течение трёх месяцев с момента заключения контракта. Возможность проведения ремонта во время учебного процесса исполнитель должен будет согласовать с руководством школы.
Напомним, ранее житель Нижнего Тагила Александр Коченков записал обращение к Владимиру Путину с просьбой отремонтировать полуразрушенную спортивную площадку в 9-м посёлке.
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