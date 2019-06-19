В Екатеринбурге на следующей неделе определят финальные площадки для храма

На предыдущем заседании мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в идеале нужно выбрать две-три площадки для строительства Храма святой Екатерины и выставить их на голосование. На следующем заседании чиновники также определяться с датой начала опроса и формой его проведения.

Сейчас среди наиболее оптимальных мест для строительства храма называют пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского, площадку приборостроительного завода, место у ККТ «Космос».