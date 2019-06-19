В Екатеринбурге на следующей неделе определят финальные площадки для храма
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Дума Екатеринбурга на следующей неделе должна утвердить финальный список площадок для голосования, сообщает интернет-издание Znak
Сюжеты: Екатеринбург
На предыдущем заседании мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в идеале нужно выбрать две-три площадки для строительства Храма святой Екатерины и выставить их на голосование. На следующем заседании чиновники также определяться с датой начала опроса и формой его проведения.
Сейчас среди наиболее оптимальных мест для строительства храма называют пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского, площадку приборостроительного завода, место у ККТ «Космос».
Напомним, что РПЦ отказалась от сквера у Театра драмы в качестве места под застройку. А мэр Екатеринбурга рассказал, что строительство храма начнется не ранее конца 2020 года.
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