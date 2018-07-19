А для каких игр? Спортивная площадка появилась в Карпинске

Как рассказали местные жители, в 2017 году в квартале дома 74 а по улице Луначарского в Карпинске появилась спортивная площадка, покрытие которой сделано из песка. В то же время на спортплощадке установили два баскетбольных щита. Жители Карпинска в недоумении, для какого вида спортивных игр она предназначена.

Сначала отсыпали песком прямоугольную площадку, я подумала, что после этого натянут сетку и мы с детьми будем играть в волейбол. Но когда вместо сетки появились баскетбольные щиты, я была в шоке. Я не понимаю, кто вообще занимался установкой данной площадки и как они вообще себе могут представить игру в баскетбол на площадке с насыпью из песка. Вот так и стоит теперь эта спортивная площадка пустая, ведь на ней не поиграть ни в баскетбол, ни в волейбол, рассказала местная жительница.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск Сергей Скиба пояснил, что заказчиком проекта спортивной площадки по улице Луначарского было управление коммунального хозяйства.

Управление коммунального хозяйства было заказчиком проекта спортивной площадки в квартале дома 74 а по улице Луначарского. В 2017 году они выбрали подрядную компанию, после чего провели технический надзор и приняли выполненные работы, пояснил начальник отдела ЖКХ Сергей Скиба.

Специалист УКХ подтвердил, что на карте города числится спортивная площадка в квартале дома 74 а по улице Луначарского.

Да, действительно, судя по производственной карте, в квартале дома 74 а по улице Луначарского числится спортивная площадка. Ее установкой занимался отдел капитального строительства, вот к ним и обращайтесь, сообщил специалист управления коммунального хозяйства.

В отделе капитального строительства подтвердили, что их отдел занимался благоустройством двора и строительством площадки по улице Луначарского, но более подробно прокомментировать данную ситуацию отказались.