Режим «живого» комментирования трансляций запущен в «Одноклассниках»

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Социальная сеть «Одноклассники» первой среди стриминговых сервисов предоставила пользователям возможность подключаться к чужим трансляциям и комментировать их в прямом эфире.
В приложении «OK Live» появилась возможность подключения к трансляциям других авторов и их комментирования.
Данная функция позволит вести трансляции из музеев и других интересных мест, не посещая их, отмечают в пресс-службе «Одноклассников».
Режим использует новую технологию микширования звуков, что позволяет подстроить громкость всех трансляций и вывести на первый план голос ведущего.
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