Свыше 500 нарушений выявлено в детских лагерях Свердловской области

На территории Свердловской области в 2018 году действует 1209 организаций отдыха и оздоровления, в которых в течение летних каникул будет находиться свыше 376 тыс. детей. Для обеспечения сохранности их жизни и здоровья надзорные органы осуществили проверку.

По ее результатам были выделены часто встречающиеся нарушения требований законодательства об организации отдыха в детских летних лагерях. К ним относятся нарушения санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности, отказ в оказании должной медицинской помощи воспитанникам, зачисление в лагерь при отсутствии медицинского осмотра.