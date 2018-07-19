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Свыше 500 нарушений выявлено в детских лагерях Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Detskij letnij lager 3

Свыше 500 нарушений выявлено в детских лагерях Свердловской области

Сегодня, 07:00Общество
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