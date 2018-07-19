Свыше 500 нарушений выявлено в детских лагерях Свердловской области

Прокуратура Свердловской области совместно с Роспотребнадзором и Госпожнадзором организовала проверку детских летних лагерей для выявления фактов неисполнения требований законодательства в сфере организации летнего отдыха детей. Инспекторы выявили 500 нарушений и возбудили 93 административных дела.
На территории Свердловской области в 2018 году действует 1209 организаций отдыха и оздоровления, в которых в течение летних каникул будет находиться свыше 376 тыс. детей. Для обеспечения сохранности их жизни и здоровья надзорные органы осуществили проверку.
По ее результатам были выделены часто встречающиеся нарушения требований законодательства об организации отдыха в детских летних лагерях. К ним относятся нарушения санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности, отказ в оказании должной медицинской помощи воспитанникам, зачисление в лагерь при отсутствии медицинского осмотра.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что следователи выявили свыше 500 нарушений, вынесли 112 представлений, возбудили 93 дела и направили в суд 15 исковых заявлений.