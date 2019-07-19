На здании госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле появилась вывеска с его именем

Напомним, Владислав Тетюхин скончался в возрасте 86 лет 11 апреля этого года. Меценат продал акции ВСМПО-Ависма и вложил все вырученные деньги в строительство современного медцентра в Нижнем Тагиле. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр появился в 2014 году.