На здании госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле появилась вывеска с его именем
Сегодня, 15:44ОбществоФото: Страница госпиталя Тетюхина в соцсети
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На крыше здания Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра к вывеске добавили имя основателя — Владислава Тетюхина, фотография с новой вывеской появилась в группе медучреждения в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инициативу присвоить госпиталю имя Тетюхина поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 19 июня соответствующая запись внесена в Единый госреестр.
Напомним, Владислав Тетюхин скончался в возрасте 86 лет 11 апреля этого года. Меценат продал акции ВСМПО-Ависма и вложил все вырученные деньги в строительство современного медцентра в Нижнем Тагиле. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр появился в 2014 году.
Ранее сообщалось, что рядом с госпиталем планируют установить памятник Тетюхину.
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