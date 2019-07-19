В Екатеринбург привезли девочку, рожденную в багдадской тюрьме
Сегодня, 13:27ОбществоФото: Скриншот с видео "Студия 41"
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Маму двухлетней Нюры осудили за пособничество терроризму, девочку вместе с еще 33 детьми, которым нет и четырех лет, забрали в Россию, сообщает «Студия 41».
Сюжеты: Екатеринбург
Нюру к себе забрала тетя матери малышки. Мать девочки осуждена на 15 лет, сначала ей дали пожизненное, а затем смягчили наказание. Свердловчанка — жена боевика ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации).
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Видео: Студия 41
Нюра два года провела вместе с матерью в тюрьме и впервые увидела свободу. За освобождение ребенка бились уральские и российские омбудсмены и консулы.
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