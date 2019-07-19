В Екатеринбурге инспектор ДПС за покровительство пользовался услугами юрлица
Компания «ЛСР.Строительство-Урал» оштрафована на 500 тысяч рублей за коррупционное преступление, сообщает прокуратура Свердловской области.
В 2016 году сотрудником «ЛСР.Строительство-Урал» было принято предложение мужчины, на тот момент работавшего старшим госинспектором ДПС, об оказании услуг на безвозмездной основе. В частности, сотрудник МВД попросил оказать ему бесплатно услуги по перевозке скального грунта с задействованием ресурсов юридического лица. Взамен мужчина обещал оказывать компании покровительство и не составлять протоколы о возможных нарушениях. «ЛСР.Строительство-Урал» предоставило сотруднику ДПС услуги на сумму 60,5 тысячи рублей.
Позже сотрудник полиции был осужден по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» и приговорен к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также сотрудник МВД был уволен со службы.
Уголовное преследование работника компании было прекращено, в связи с помощью следствию, а также с учетом того, что покровительство распространялось на юрлицо, а не на него лично. В отношении «ЛСР.Строительство-Урал» было возбуждено дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», компания оштрафована на 500 тысяч рублей.