В Екатеринбурге инспектор ДПС за покровительство пользовался услугами юрлица

В 2016 году сотрудником «ЛСР.Строительство-Урал» было принято предложение мужчины, на тот момент работавшего старшим госинспектором ДПС, об оказании услуг на безвозмездной основе. В частности, сотрудник МВД попросил оказать ему бесплатно услуги по перевозке скального грунта с задействованием ресурсов юридического лица. Взамен мужчина обещал оказывать компании покровительство и не составлять протоколы о возможных нарушениях. «ЛСР.Строительство-Урал» предоставило сотруднику ДПС услуги на сумму 60,5 тысячи рублей.

Позже сотрудник полиции был осужден по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» и приговорен к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также сотрудник МВД был уволен со службы.