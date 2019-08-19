В Нижнем Тагиле четыре управляющие компании ответят в суде за двойные квитанции
Сегодня, 11:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд иски к четырем управляющим компаниям в связи с двойным начислением платы за услуги ЖКХ, пишет «Тагильский рабочий». Информацию изданию подтвердил прокурор Сергей Гармаш.
Сюжеты: Нижний Тагил
Речь идет об управляющих компаниях «Продвижение», «Огни Вагонки», «Династия» и «Тагил-сити». Организации, не имея законных оснований, начисляли собственникам квартир плату за услуги ГВС. При том, что с 1 июня этого года платежи за ГВС начисляет новая ресурсоснабжающая организация МУП «Горэнерго-НТ». Последняя договоров с УК и ТСЖ не заключала.
Руководители УК заранее были уведомлены о том, что МУП «Горэнерго-НТ» буде принимать платежи через «РЦ Урала». В отношении вышеперечисленных управляющих компаний возбуждено восемь административных дел. Должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, юрлицам — от 250 до 300 тысяч рублей. В суд направлены иски о признании действий жилищных организаций незаконными.
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