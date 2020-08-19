Синоптики рассказали о причине аномальной погоды на Урале

Из за воздушных масс из акваторий Карского и Баренцева моря в ближайшие дни будет пик похолодания, всего 10-12 градусов выше нуля.
Похолодание и дожди коснулись не только Урала, в Сибири прошли сильные ливни, выпала почти половина месячной нормы осадков.
Нынешний август, по мнению синоптиков, по погоде соответствует октябрю, на 11 градусов меньше, чем обычно.
Портал Gismeteo прогнозирует к концу недели потепление, но погода сохранится дождливой.
Напомним, что за первые десять дней августа в Нижнем Тагиле выпало почти полторы месячные нормы осадков.