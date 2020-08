Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву было направлено письмо от руководителей и сотрудников кинотеатров с повторной просьбой об их открытии, сообщает «Комсомольская правда».

Помимо письма губернатору, сотрудники создали петицию на портале change.org, они хотят набрать 500 подписей. В петиции авторы пишут, что никакой поддержки от государства они не получают, хотя не работают уже пять месяцев. Им сложно содержать персонал, не получая доходов. Также они указывают, что готовы оснастить залы необходимыми средствами профилактики. Напомним, что на данный момент уже открыты и работают торговые центры, фитнес-клубы и кафе.

