200 тыс. руб. и 1,5 года: Николай Коляда осужден за ДТП под Екатеринбургом

10 июня 2017 года около 20:39 Коляда двигался по дублеру Сибирского тракта со стороны Тюмени по направлению к Екатеринбургу. В месте, где проводились ремонтные работы дорожного полотна, обвиняемый не справился с управлением и допустил вращение автомобиля. В результате этого машина режиссера столкнулась с движущимся в попутном направлении Hyundai Santa Fe.