200 тыс. руб. и 1,5 года: Николай Коляда осужден за ДТП под Екатеринбургом

Театральный деятель Николай Коляда приговорен к выплате 200 тыс. рублей моральной компенсации и ограничению свободы на 1,5 года за причинение тяжкого телесного вреда в результате ДТП.
10 июня 2017 года около 20:39 Коляда двигался по дублеру Сибирского тракта со стороны Тюмени по направлению к Екатеринбургу. В месте, где проводились ремонтные работы дорожного полотна, обвиняемый не справился с управлением и допустил вращение автомобиля. В результате этого машина режиссера столкнулась с движущимся в попутном направлении Hyundai Santa Fe.
Автомобиль Hyundai Santa Fe после столкновения отбросило на обочину и кювет, где он въехал в дерево. Водитель получил компрессионный нестабильный перелом грудных позвонков.
Николай Коляда был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 264 УК РФ. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы и обязал выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей моральной компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.