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200 тыс. руб. и 1,5 года: Николай Коляда осужден за ДТП под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kolyada

200 тыс. руб. и 1,5 года: Николай Коляда осужден за ДТП под Екатеринбургом

Сегодня, 19:00Общество
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