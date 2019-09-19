В Екатеринбурге начался сбор подписей за отставку ректора УрГЭУ за гомофобию

Петиция опубликована на сайте change.org. Ее уже подписали более 600 человек. По мнению автора документа, Силин должен покинуть свой пост из-за того, что пригрозил отчислением студенту, которого заподозрил в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписки на сообщество в социальных сетях, говорится в петиции.