В Екатеринбурге начался сбор подписей за отставку ректора УрГЭУ за гомофобию
Сегодня, 16:24ОбществоФото: официальный сайт УрГЭУ
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В интернете опубликована петиция за отставку ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
Сюжеты: Екатеринбург
Петиция опубликована на сайте change.org. Ее уже подписали более 600 человек. По мнению автора документа, Силин должен покинуть свой пост из-за того, что пригрозил отчислением студенту, которого заподозрил в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписки на сообщество в социальных сетях, говорится в петиции.
Вчера в СМИ появилась информация, что студента екатеринбургского вуза хотят отчислить из-за того, что он состоит в группах, посвященных ЛГБТ. По этому поводу в университете молодого человека попросили принести характеристики с места работы и из школы.
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