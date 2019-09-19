В Екатеринбурге задержана подозреваемая в аферах с недвижимостью

39-летняя местная жительница пыталась продать жителю Магнитогорска квартиру в центре Екатеринбурга за 800 тысяч рублей. При этом ранее мужчина уже купил у нее три однокомнатных квартиры на общую сумму чуть более трех миллионов рублей. Женщина уверяла, что вскоре подготовит все необходимые документы на недвижимость. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников — обратился в полицию.

По предварительной информации, на счету свердловчанки не менее 20 аналогичных эпизодов. Она втиралась в доверие к людям, сообщала, что у нее имеются знакомые чиновники, которые могут оказать содействие в приобретении квартир по заниженной стоимости.

Помимо этого, есть основания полагать, что подозреваемая действовала в составе преступной группы, аналогичным образом обманувшей жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей.