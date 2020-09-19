Избитые геи и раздельный сбор мусора. Итоги дня в Свердловской области

Избитые геи и раздельный сбор мусора. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:01ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 19 сентября.

Абоненты МТС пожаловались на списание денег с их телефонных счетов. Баланс обнулился у пользователей со всей России, в том числе у жителей Нижнего Тагила. Некоторые абоненты рассказали о том, что их балансы ушли в минус на несколько миллионов рублей. Однако в МТС отметили, что информация о суммах на счетах тагильчан была некорректной. Проблему удалось решить оперативно, теперь все работает в обычном режиме.

В Екатеринбурге вновь внимание приковано к представителям ЛГБТ. В центре города неизвестные сначала оскорбляли, а затем избили геев. Конфликт завязался из-за внешнего вида молодых людей. Пострадавшие написали заявления в полицию и прошли медосвидетельствование.

Столица Урала на одну ночь стала центром музыкальной культуры. Ночью 18 сентября там прошел фестиваль Ural Music Night. В мероприятии приняли участие 170 тысяч человек и две тысячи музыкантов. В городе для выступлений организовали 50 площадок. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что на некоторых площадках можно было сделать прививку от гриппа. Он выразил надежду на проведение фестиваля в следующем году.

В Нижнем Тагиле сегодня прошел субботник с раздельным сбором мусора. Но мероприятие прошло не в обычном формате, а соревновательном. Участники получали баллы за сбор того или иного типа мусора. Победитель получил приз. Сортировка проходила по трем пакетам: в первый собирали пластик и жестяные банки, во второй — стекло, в третий — отходы, не подходящие для переработки. Всего было собрано 1,5 тонны мусора. По мнению главы нижнетагильского отделения «Молодой гвардии» Дмитрия Арды, субботники необходимо проводить именно в таком формате, чтобы собранный мусор шел на переработку.

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