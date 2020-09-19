Избитые геи и раздельный сбор мусора. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле сегодня прошел субботник с раздельным сбором мусора. Но мероприятие прошло не в обычном формате, а соревновательном. Участники получали баллы за сбор того или иного типа мусора. Победитель получил приз. Сортировка проходила по трем пакетам: в первый собирали пластик и жестяные банки, во второй — стекло, в третий — отходы, не подходящие для переработки. Всего было собрано 1,5 тонны мусора. По мнению главы нижнетагильского отделения «Молодой гвардии» Дмитрия Арды, субботники необходимо проводить именно в таком формате, чтобы собранный мусор шел на переработку.