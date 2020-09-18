«Бабье лето» и школьник с ножом. Итоги дня в Свердловской области

«Бабье лето» и школьник с ножом. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 21:03ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 18 сентября.

В регионе ожидается «бабье лето». Синоптики прогнозируют, что с 22 сентября столбики термометров поднимутся до +20 градусов. 23 и 24 сентября температура будет держаться в районе +20 градусов.

Экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве. Ему вменяют получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Показания против него дал бывший начальник УБЭП Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он якобы выступал посредником при передаче взятки.

Следственный комитет Свердловской области начал проверку в отношении ученика третьего класса школы № 74 Екатеринбурга. По сообщению, полученному правоохранителями, ребенок пришел в школу с ножом. По результатам проверки будет вынесено решение.

Пять лет назад в Свердловской области создали регистр доноров костного мозга, однако их количество едва превышает 500 человек. Министерство здравоохранения не занимается подбором доноров. Такая обязанность возложена на государственные учреждения. Однако делать это должны профильные ведомства, которые имеют больше влияния и возможностей. На данный же момент желающие стать донорами, зачастую, не знают куда можно обратиться. Кроме того, не все они надёжны. В результате некоторые тяжелобольные пациенты умирают, не дождавшись помощи.

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