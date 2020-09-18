«Бабье лето» и школьник с ножом. Итоги дня в Свердловской области

Пять лет назад в Свердловской области создали регистр доноров костного мозга, однако их количество едва превышает 500 человек. Министерство здравоохранения не занимается подбором доноров. Такая обязанность возложена на государственные учреждения. Однако делать это должны профильные ведомства, которые имеют больше влияния и возможностей. На данный же момент желающие стать донорами, зачастую, не знают куда можно обратиться. Кроме того, не все они надёжны. В результате некоторые тяжелобольные пациенты умирают, не дождавшись помощи.