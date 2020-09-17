Очереди в поликлиниках и задержания СОБРа. Итоги дня в Свердловской области

14 сентября полиция и отряд СОБР провели спецоперацию в кафе «Привал», расположенном на трассе Екатеринбург — Тюмень. Предполагается, что задержания прошли в связи с инцидентом, произошедшем накануне. Мужчина в нетрезвом состоянии вел себя вызывающе и портил имущество кафе. По словам очевидцев, он является сотрудником СОБРа. Его вывели на улицу администраторы и посетители, но он оказывал сопротивление. Потом мужчина вернулся в кафе и начал провоцировать на драку окружающих. Чуть позднее появились бойцы СОБРа с сотрудниками полиции и начали задерживать посетителей. Очевидцы утверждают, что многие из тех, к кому применялись меры, пострадали от побоев. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области объясняют инцидент профилактическими мероприятиями.