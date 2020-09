Очереди в поликлиниках и задержания СОБРа. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 17 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министру здравоохранения региона Андрею Карлову разобраться с очередями в поликлиниках. По его словам, следует обратить внимание на организацию приема посетителей. Люди очень много времени проводят в очередях и скапливаются в одном месте, что небезопасно и некомфортно для них. Губернатор Куйвашев поручил разобраться с очередями в поликлиниках Представители епархии Екатеринбурга обратились с заявлением в правоохранительные органы на действия отца Сергия. Основанием послужил отказ схимонаха пустить на территорию монастыря комиссию по проведению инвентаризации. По заявлению представителя комиссии иерея Виктора Ярича, схиигумен по телефону сообщил, что не пустит представителей епархии, пока ему не вернут сан. Скандальный отец Сергий отказался пускать епархию в монастырь пока ему не вернут сан 14 сентября полиция и отряд СОБР провели спецоперацию в кафе «Привал», расположенном на трассе Екатеринбург — Тюмень. Предполагается, что задержания прошли в связи с инцидентом, произошедшем накануне. Мужчина в нетрезвом состоянии вел себя вызывающе и портил имущество кафе. По словам очевидцев, он является сотрудником СОБРа. Его вывели на улицу администраторы и посетители, но он оказывал сопротивление. Потом мужчина вернулся в кафе и начал провоцировать на драку окружающих. Чуть позднее появились бойцы СОБРа с сотрудниками полиции и начали задерживать посетителей. Очевидцы утверждают, что многие из тех, к кому применялись меры, пострадали от побоев. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области объясняют инцидент профилактическими мероприятиями. На Урале полиция и СОБР задержали в кафе 40 человек Администрация Нижнего Тагила провела совещание по реконструкции привокзальной площади. Обсуждалась установка стелы в честь звания «Город трудовой доблести». Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с присутствующими обсудили альтернативный план, согласно которому будет сделан Т-образный перекресток на площади у вокзала. Возле стелы организуют сквер, который сможет посетить каждый желающий. В первом варианте прямого подхода к стеле не предусматривалось. Незначительным изменениям подвергнутся места расположения остановок и пешеходных переходов, но мэр заверил, что это не доставит неудобств гражданам. Работы по реконструкции планируют начать весной 2021 года. В мэрии Нижнего Тагила назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади

