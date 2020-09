Скандальный отец Сергий отказался пускать епархию в монастырь пока ему не вернут сан

Отлученный от церкви скандальный схиигумен Сергий отказался пускать представителей Екатеринбургской епархией на территорию Среднеуральского женского монастыря до тех пор, пока его не восстановят в сане, сообщает Znak.

По словам иерея Виктора Ярича, который в составе комиссии пытался попасть в монастырь, об этом ему Сергий сказал по телефону. Делегацию перед шлагбаумом встретили мужчины в спортивной одежде, назвавшие себя прихожанами. Они заявили, что на территорию монастыря пройти можно только заранее согласовав визит. Одной из монахинь, Василисе, представителям комиссии удалось передать копию решения митрополита Кирилла о проведении инвентаризации монастыря. Кроме того, в епархии заявили, что обратились в полицию с заявлением. Напомним, на прошлой неделе скандальный схиигумен Сергий был отлучен от церкви. Это стало итогом скандала после того, как Романов, являясь схиигуменом, записал несколько роликов, в которых критиковал руководство РПЦ и правительство РФ из-за закрытия храмов. Он призывал не соблюдать самоизоляцию и отрицал существование коронавируса.

