Скандальный отец Сергий отказался пускать епархию в монастырь пока ему не вернут сан

Делегацию перед шлагбаумом встретили мужчины в спортивной одежде, назвавшие себя прихожанами. Они заявили, что на территорию монастыря пройти можно только заранее согласовав визит. Одной из монахинь, Василисе, представителям комиссии удалось передать копию решения митрополита Кирилла о проведении инвентаризации монастыря. Кроме того, в епархии заявили, что обратились в полицию с заявлением.