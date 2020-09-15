Отлученный от церкви схимонах Сергий не смог доказать непричастность к экстремизму

Отлученный от церкви схимонах Сергий не смог доказать непричастность к экстремизму

Сегодня, 16:47ПолитикаPhoto: скриншот видео на YouTube-канале Всеволода Могучева
Скандальный схиигумен Сергий (Николай Романов) не смог доказать, что он не имеет отношения к экстремизму, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Сегодня в суде была рассмотрена апелляция по делу по статье по 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в результате рассмотрения которого священник был оштрафован на 18 тысяч рублей.

Представитель прокуратуры указал на то, что Библия является древней книгой и многие термины, которые в момент написания считались нормой, в наше время признаны экстремистскими. Экспертиза подтвердила возбуждение вражды.

Ранее Сергий был оштрафован за разжигание ненависти и вражды на 18 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес некоторых социальных групп в своих роликах на YouTube. Кроме того, он был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе.

Напомним, Сергий сначала был лишен сана, а затем и вовсе отлучен от церкви после того, как он в своих проповедях на YouTube призывал не верить в коронавирус и не соблюдать самоизоляцию, а также высказывался негативно, а адрес РПЦ и глав государства.

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