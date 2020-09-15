Отлученный от церкви схимонах Сергий не смог доказать непричастность к экстремизму

Напомним, Сергий сначала был лишен сана, а затем и вовсе отлучен от церкви после того, как он в своих проповедях на YouTube призывал не верить в коронавирус и не соблюдать самоизоляцию, а также высказывался негативно, а адрес РПЦ и глав государства.