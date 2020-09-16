Цуканов «открестился» от конфликта между РПЦ и скандальным схимонахом Сергием

Цуканов «открестился» от конфликта между РПЦ и скандальным схимонахом Сергием

Сегодня, 16:06ОбществоPhoto: Официальный сайт полномочного представителя президента в УрФО
Полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что РПЦ должна сама решать конфликт с бывшим схиигуменом Сергием, сообщает Ура.ру.

По его словам, если уставы у всех конфессий, имеются правила.

Дальше мы будем внимательно смотреть, что происходит, постараемся, чтобы все шло в рамках действующего законодательства. Что происходит в РПЦ — их дело: как с оформлением имущества, так и с работой монастыря. История началась внутри (церкви — прим. ред.), так и должна закончиться внутри,сказал Цуканов.

Он рассказал, что Романова со Свердловской областью он долго не отождествлял, когда он раскритиковал фильм «Матильда». Информацией о конфликте он заинтересовался после резонансных заявлений схимонаха. Он отметил, что все происходящее в округе находится под контролем.

Напомним, Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря права проповедовать, а затем сана. В результате схимонах ослушался и теперь его отлучили от церкви. Конфликт произошел из-за проповедей скандального монаха на YouTube, в которых он утверждает, что коронавируса не существует, а также проклинает сторонников самоизоляции. Кроме того, он просил Патриарха Кирилла уйти в отставку, а президента Владимира Путина передать ему полномочия.

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