Цуканов «открестился» от конфликта между РПЦ и скандальным схимонахом Сергием

Напомним, Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря права проповедовать, а затем сана. В результате схимонах ослушался и теперь его отлучили от церкви. Конфликт произошел из-за проповедей скандального монаха на YouTube, в которых он утверждает, что коронавируса не существует, а также проклинает сторонников самоизоляции. Кроме того, он просил Патриарха Кирилла уйти в отставку, а президента Владимира Путина передать ему полномочия.