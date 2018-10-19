Эдуард Россель прибыл на совещание рабочей группы по ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:58Общество
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Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель прибыл на заседание рабочей группы по развитию туристического кластера «Гора Белая» в Нижний Тагил 19 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 октября в Нижнем Тагиле прошло совещаний по горнолыжному кластеру «Гора Белая», на котором присутствовали сенатор Совета Федерации Эдуард Россель, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По словам Гункевича, на встрече обсуждались дальнейшие действия по реализации концепции горнолыжного кластера. Эдуард Россель высоко оценил проделанную работу.
Планируется, что на осуществление первого этапа замысла канадской компании Ecosign, которая занимается планированием горнолыжного комплекса «Гора Белая», потребуется около 1 млрд рублей, сообщает Znak.com.
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