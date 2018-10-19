Эдуард Россель прибыл на совещание рабочей группы по ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

19 октября в Нижнем Тагиле прошло совещаний по горнолыжному кластеру «Гора Белая», на котором присутствовали сенатор Совета Федерации Эдуард Россель, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По словам Гункевича, на встрече обсуждались дальнейшие действия по реализации концепции горнолыжного кластера. Эдуард Россель высоко оценил проделанную работу.