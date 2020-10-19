Под Нижним Тагилом появится новая дорога за 54 миллиона рублей

Подрядчик «УБТ-Сервис» приступил к работам в сентябре. Был вырублен лес и теперь ведется подготовка основания. Ведется корчевание пней, выемка грунта и отсыпка скальной породы. На работы в 2020 году планируется потратить девять миллионов рублей.