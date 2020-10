Под Нижним Тагилом появится новая дорога за 54 миллиона рублей

От поселка Чащино к участку трассы Нижний Тагил — Усть-Утка началось строительство дороги, сообщает пресс служба мэрии.

Подрядчик «УБТ-Сервис» приступил к работам в сентябре. Был вырублен лес и теперь ведется подготовка основания. Ведется корчевание пней, выемка грунта и отсыпка скальной породы. На работы в 2020 году планируется потратить девять миллионов рублей. Сообщается, что общая стоимость проекта составит свыше 54 миллионов рублей, которые выделят из бюджета Свердловской области. Будет проложен 641 метр асфальтированного покрытия от поселка до автодороги. Ранее до населенного пункта добирались по грунтовому покрытию. Завершение работ ожидается осенью 2021 года. Напомним, в мае жители поселка Чащино жаловались на порчу грунтовой дороги большегрузами. По результатам обращений было проведено грейдирование. Сообщалось о существовании проекта для строительства новой дороги, но точной информации о планах не озвучивали. Жители села под Нижним Тагилом обвинили предприятие в порче дороги большегрузами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter