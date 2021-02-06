2,6 миллиона за 4 километра набережной предложила горожанам мэрия Екатеринбурга

2,6 миллиона рублей готова заплатить мэрия Екатеринбурга за создание концепции новой набережной Исети в уральской столице. Речь идет о 4-х километрах набережной от улицы Ткачей до улицы Лыжников, участвовать в конкурсе может любой уралец.

Победитель конкурса, стартовавшего в Екатеринбурге, получит 2,5 миллиона рублей, еще 6 конкурсантов по 500 тысяч, сообщает E1. Первый этап конкурса пройдет с 19 октября по 19 ноября, по его итогам будут выбраны финалисты. Продлится конкурс до 1 марта будущего года,рассказал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. По словам специалиста, общая площадь реконструкции составит порядка 50 гектаров, здесь необходимо будет предусмотреть транспортную доступность, инфраструктуру, функциональность и экологическую составляющую. Напомним, в конце октября откроется вторая часть набережной Тагильского пруда. В городе проводится конкурс на лучшее название «Тагильской лагуны-2». Для реализации проекта набережной было привлечено порядка 556 миллионов рублей. Стала известна дата открытия «Тагильской Лагуны-2»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter