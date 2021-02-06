2,6 миллиона за 4 километра набережной предложила горожанам мэрия Екатеринбурга

2,6 миллиона за 4 километра набережной предложила горожанам мэрия Екатеринбурга
2,6 миллиона за 4 километра набережной предложила горожанам мэрия Екатеринбурга
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1МI
2,6 миллиона рублей готова заплатить мэрия Екатеринбурга за создание концепции новой набережной Исети в уральской столице. Речь идет о 4-х километрах набережной от улицы Ткачей до улицы Лыжников, участвовать в конкурсе может любой уралец.

Победитель конкурса, стартовавшего в Екатеринбурге, получит 2,5 миллиона рублей, еще 6 конкурсантов по 500 тысяч, сообщает E1.

Первый этап конкурса пройдет с 19 октября по 19 ноября, по его итогам будут выбраны финалисты. Продлится конкурс до 1 марта будущего года,рассказал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

По словам специалиста, общая площадь реконструкции составит порядка 50 гектаров, здесь необходимо будет предусмотреть транспортную доступность, инфраструктуру, функциональность и экологическую составляющую.

Напомним, в конце октября откроется вторая часть набережной Тагильского пруда. В городе проводится конкурс на лучшее название «Тагильской лагуны-2». Для реализации проекта набережной было привлечено порядка 556 миллионов рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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