2,6 миллиона за 4 километра набережной предложила горожанам мэрия Екатеринбурга

Победитель конкурса, стартовавшего в Екатеринбурге, получит 2,5 миллиона рублей, еще 6 конкурсантов по 500 тысяч, сообщает E1.
Первый этап конкурса пройдет с 19 октября по 19 ноября, по его итогам будут выбраны финалисты. Продлится конкурс до 1 марта будущего года,рассказал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.
По словам специалиста, общая площадь реконструкции составит порядка 50 гектаров, здесь необходимо будет предусмотреть транспортную доступность, инфраструктуру, функциональность и экологическую составляющую.
Напомним, в конце октября откроется вторая часть набережной Тагильского пруда. В городе проводится конкурс на лучшее название «Тагильской лагуны-2». Для реализации проекта набережной было привлечено порядка 556 миллионов рублей.