60 сирот получили ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле

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60 сирот Нижнего Тагила получили новое жилье на улице Пиритной. 81,9 млн рублей потрачено на обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жильцы остались довольны работой застройщика. Многие отметили, что квартиры теплые и уютные.
Новоселы дома уже строят планы встречать новогодние праздники в недавно полученных квартирах. Такой отзыв оставили Владислава и София Малыгины, их квартиры находятся на одной лестничной площадке. Для начала девушки планируют купить необходимую мебель.
Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что с начала 2018 года новым жильем уже обеспечены 140 сирот, информирует «Областная газета».
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