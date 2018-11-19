Юные роботехники из Нижнего Тагила заняли 4 место на Всемирной олимпиаде в Тайланде

В 2018 году темами олимпиады стали устранение голода, улучшение качества питания, обеспечение продовольственной безопасности и развитие ресурсосберегающего земледелия.

Участникам необходимо было собрать и запрограммировать робота, способного помочь сократить продуктовые потери. В задачи робота входили – сборка продуктов питания в соответствии с их внешним видом и сроком годности, а также доставка отобранных продуктов в места безотходной обработки и потребления.

Всего во Всемирной робототехнической олимпиаде приняли участие 460 команд из 61 страны. Россию представляли участники из 15 городов, в том числе из Нижнего Тагила.