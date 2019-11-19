На Урале бизнесмен подозревается в мошенничестве на 115 миллионов рублей

В период с лета 2018 года по январь 2019 года подозреваемый заключил договор с одной из компаний на поставку процессоров. В Арамиле прошла встреча покупателя и продавца, на которой были переданы денежные средства. Однако обязательства по поставке техники Смирнов не исполнил. Кроме того, потерпевшая сторона в результате мошеннических действий подозреваемого лишилась еще и своей техники. Общая сумма ущерба составила 115 миллионов рублей.