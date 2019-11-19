На Урале бизнесмен подозревается в мошенничестве на 115 миллионов рублей
В Свердловской области сотрудники полиции разыскивают руководителя екатеринбургской фирмы «Агрос ТрейдЛогистик» Александра Смирнова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
В период с лета 2018 года по январь 2019 года подозреваемый заключил договор с одной из компаний на поставку процессоров. В Арамиле прошла встреча покупателя и продавца, на которой были переданы денежные средства. Однако обязательства по поставке техники Смирнов не исполнил. Кроме того, потерпевшая сторона в результате мошеннических действий подозреваемого лишилась еще и своей техники. Общая сумма ущерба составила 115 миллионов рублей.
После того, как Смирновым заинтересовались сыщики, он скрылся, в связи с этим обстоятельством его объявили в Федеральный розыск,сообщил Горелых.
В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам 8 (34374) 3-19-90 или 8 (34374) 6-83-81.