«Дебатл»: итоги, участники, результаты

Важно помнить: та или иная позиция, которую отстаивали участники «Дебатла», предлагалась им организаторами проекта и могла не совпадать с их личным мнением. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике., а не навязать свои собственные убеждения.