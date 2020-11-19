«Дебатл»: итоги, участники, результаты

«Дебатл»: итоги, участники, результаты

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: скриншот видео с YouTube-канала "Город55"
Завершился проект медиахолдинга 1MediaInvest «Дебатл», где студенты из разных регионов смогли состязаться в умении вести аргументированную дискуссию. Вспоминаем как это было, подводим итоги.

Цель проекта — популяризировать сам формат дебатов, как организованный способ ведения дискуссии. Показать, как должен выглядеть спор в современном мире, противопоставить его эмоциональным крикам в телевизионных ток-шоу.

Важно помнить: та или иная позиция, которую отстаивали участники «Дебатла», предлагалась им организаторами проекта и могла не совпадать с их личным мнением. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике., а не навязать свои собственные убеждения.

Два месяца оппоненты из 16 команд состязались по системе плей-офф, а арбитрами выступали журналисты, политологи и политики, общественники. Каждый диспут оценивали по два эксперта, которых выставляли оценки командам по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Таким образом, максимально команда могла набрать 60 баллов.

На обсуждение участникам предлагались темы из разных общественно-значимых сфер. Должен ли человек оставаться в своем регионе, какой будет Россия в 2050, срочная или контрактная армия нужна России, стоит ли тратить бюджетные деньги на кино и так далее.

В стадии ¼ финала участники уже почувствовали вкус победы, поэтому дебаты были жарче, аргументы изысканнее. Вырос и уровень дебатёров, поэтому часто баллы были близки к максимальным.

Полуфиналы получились «региональными» — в одном спорили команды из столиц Татарстана и Башкирии, в другом боролись сибиряки из Тюмени против сибиряков из Омска.

Темой финальной битвы стали грядущие новогодние каникулы. Омск представлял точку зрения, что 10 дней праздников — губительная практика для экономики и общества. Команда из Башкирии защищала мнение, что длительный отдых является принятой традицией и необходим для восстановления сил, путешествий и встреч с близкими. В итоге эксперты признали уфимцев более убедительными и присудили ему чемпионство в проекте.

Как отмечают участники проекта, «Дебатл» стал ярким событием в их жизни. На проекте они развили навыки ведения дискуссии, получили экспертную оценку и рекомендации по публичным выступлениям опытных политиков, известных общественников. Проект нашел отклик и у аудитории — выпуски «Дебатла» собрал более полумиллиона просмотров.

Video:YouTube-канал "Город55"

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