Екатеринбуржец осужден на 6 месяцев колонии за пьяную езду

Житель Екатеринбурга приговорен к шести месяцам колонии за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
В августе 2017 года мужчина пьяным сел за руль машины и направился из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. По дороге его остановил сотрудник ГИБДД. При проведении освидетельствования было установлено, что мужчина находится под воздействием спиртного. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови в количестве 0,813 мг/л.
Осужденный ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также за грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Мужчина полностью признал свою вину. Судья назначил жителю уральской столицы наказание в виде лишения свободы на строк шесть месяцев, а также мужчина не сможет управлять машиной в течение трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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