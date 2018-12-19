Екатеринбуржец осужден на 6 месяцев колонии за пьяную езду

В августе 2017 года мужчина пьяным сел за руль машины и направился из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. По дороге его остановил сотрудник ГИБДД. При проведении освидетельствования было установлено, что мужчина находится под воздействием спиртного. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови в количестве 0,813 мг/л.

Осужденный ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также за грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.