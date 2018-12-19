Экипаж екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева передал командование на МКС

Экспедиция МКС-56/57 в составе екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева, астронавтов Серины Айньён-Чэнселлор и Александра Герста отправится на Землю 20 декабря. Накануне они торжественно передали ключ от станции и командование на МКС сменщикам – космонавту Роскосмоса Олегу Кононенко и астронавтам Давиду Сен-Жаку (Канада) и Энн Макклейн (США.