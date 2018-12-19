Экипаж екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева передал командование на МКС
Сегодня, 11:47ОбществоФото: личная страница Сергея Прокопьева
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20 декабря экипаж Сергея Прокопьева отправится на Землю, сменщики приняли командование на МКС от ключ от станции.
Сюжеты: Екатеринбург
Экспедиция МКС-56/57 в составе екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева, астронавтов Серины Айньён-Чэнселлор и Александра Герста отправится на Землю 20 декабря. Накануне они торжественно передали ключ от станции и командование на МКС сменщикам – космонавту Роскосмоса Олегу Кононенко и астронавтам Давиду Сен-Жаку (Канада) и Энн Макклейн (США.
За время, проведенное в экспедиции, Сергею удалось выйти в открытый космос дважды. Во время второго выхода он обследовал дыру в обшивке корабля «Союз МС-09», сообщает «Областная газета».
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