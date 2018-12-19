Инженерные проекты новых детсадов в Нижнем Тагиле пройдут проверку и госэкспертизу

Администрация Нижнего Тагила путем открытого электронного аукциона ведет поиск подрядчиков по двум контрактам. Исполнители должны провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам «Детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» г. Нижний Тагил» и «Детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» г. Нижний Тагил».

На работы по первому детскому саду выделено 861 тысяч рублей, по второму – 851 тысяч рублей.

Заявки от потенциальных участников уже поданы и находятся в стадии рассмотрения.