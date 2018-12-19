Инженерные проекты новых детсадов в Нижнем Тагиле пройдут проверку и госэкспертизу
Подрядчика на проведение госэкспертизы и проверки инженерных изысканий по строительству детсадов на Муринских прудах и в микрорайоне Запрудный ищет администрация Нижнего Тагила.
Администрация Нижнего Тагила путем открытого электронного аукциона ведет поиск подрядчиков по двум контрактам. Исполнители должны провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам «Детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» г. Нижний Тагил» и «Детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» г. Нижний Тагил».
На работы по первому детскому саду выделено 861 тысяч рублей, по второму – 851 тысяч рублей.
Заявки от потенциальных участников уже поданы и находятся в стадии рассмотрения.
Строительство детсадов планируется начать в 2019 году. Всего до 2021 года в Нижнем Тагиле будет создано более 2 тысяч мест в детских садах.
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