Тагильчанка получила благодарственное письмо за помощь в поимке цыганки-гипнотизерки
Тагильчанка Татьяна Арендт оказала помощь полиции в задержании цыганки, которая подозревается в мошенничестве и краже. Накануне начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров вручил женщине благодарственное письмо.
Информация о розыске предполагаемой преступницы была размещена в СМИ. Она подозревалась в похищении золотых у крашений у медработника одной из поликлиник Нижнего Тагила.
Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», Татьяна Арендт, находясь на рабочем месте, – в торговом павильоне – увидела женщину, подходившую под описание подозреваемой. Татьяна побежала за цыганкой вместе со своей собакой. Попутно она привлекла внимание прохожих, которые впоследствии помогли ей задержать предполагаемую мошенницу и удерживали ее до прибытия полицейских.
Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров вручил тагильчанке благодарственное письмо за бдительность и помощь полиции в поимке подозреваемой.
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