Тагильчанка получила благодарственное письмо за помощь в поимке цыганки-гипнотизерки

Информация о розыске предполагаемой преступницы была размещена в СМИ. Она подозревалась в похищении золотых у крашений у медработника одной из поликлиник Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», Татьяна Арендт, находясь на рабочем месте, – в торговом павильоне – увидела женщину, подходившую под описание подозреваемой. Татьяна побежала за цыганкой вместе со своей собакой. Попутно она привлекла внимание прохожих, которые впоследствии помогли ей задержать предполагаемую мошенницу и удерживали ее до прибытия полицейских.