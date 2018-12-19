Три детсада и две школы в Нижнем Тагиле сократили время работы из-за аварии с водой

В школе №32 отпустили домой только учеников первой смены, вторая смена учится по графику. Также были сокращены занятия в школе №44. В трех детских садах Нижнего Тагила родителей попросили забрать детей домой пораньше.

Такие меры приняты из-за снижения качества холодной воды, ставшей грязной в следствии аварии на магистральном водоводе Д=900 в районе Серебрянского тракта.

В связи с аварией, которая произошла на водоводе во время работ «Ростелеком», вода пошла очень грязная в тех микрорайонах, которые были близко расположены к данному водоводу – это улицы Космонавтов и Быкова. Три садика на утро детей не приняли во избежании каких-либо заболеваний. В двух школах было принято решение сократить учебный процесс. Остальные учебные заведения работают,рассказал редакции TagilCity.ru заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

На сегодняшний день еще ведутся ремонтные работы, проходит чистка водоотвода. И завтра, как сообщили в ООО «Водоканал-НТ», вода будет чище.

Внештатная ситуация возникла из-за расхождения в топографических данных, сообщают в пресс-службе МРФ Урал ПАО «Ростелеком». Компания наняла подрядчика, который не согласовал проведение земляных работ с «Водоканалом». В результате этого был поврежден водовод диаметром 900 мм.