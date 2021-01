«Самый масштабный объект»: как проходит возведение моста через Нижнетагильский пруд

В Нижнем Тагиле завершен ряд работ по строительству моста через пруд. О ходе процесса на заседании оргкомитета рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Глава города отметил, что строительство моста через Нижнетагильский пруд — самый масштабный проект. Он сообщил, какие работы уже были выполнены на объекте. Завершены работы по возведению технологического моста над акваторией пруда. Из восьми опор сделано семь. Полностью готовы опоры первая, вторая, седьмая и восьмая. На опорах с четвертой по шестую выполнено устройство буро-набивных свай диаметром 1,5 метра, рассказал Владислав Пинаев. Кроме того, мэр сообщил, что выполнено обустройство стальной конструкции для укрупненной сборки и будущего металлического пролетного строения, сборка которого уже ведется. Сообщается о прибытии на склад 2,2 тысячи тонн металлоконструкций для пролетного строения. Также глава Нижнего Тагила рассказал о ходе работ по возведению путепровода через Свердловское шоссе. Выполнено три фундамента опор, производится обустройство тела опорных конструкций. Продолжается подсыпка подходов на правом и левом берегу. Организуется устройство ливневой канализации. Завершается обустройство локальных очистных сооружений. Заканчиваются работы по отсыпке полотна веерной развязки на Свердловском шоссе, а также перенос инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, говорит мэр. Владислав Пинаев уточнил, что все работы ведутся согласно установленному графику. Напомним, строительство моста через пруд ведется в Нижнем Тагиле круглосуточно. Его стоимость составит в общей сложности 3,9 миллиарда рублей. Конкурс на проведение работ выиграла московская компания «Альмакоргрупп». В Нижнем Тагиле строительство моста через пруд будет вестись круглосуточно

