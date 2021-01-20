«Самый масштабный объект»: как проходит возведение моста через Нижнетагильский пруд

Выполнено три фундамента опор, производится обустройство тела опорных конструкций. Продолжается подсыпка подходов на правом и левом берегу. Организуется устройство ливневой канализации. Завершается обустройство локальных очистных сооружений. Заканчиваются работы по отсыпке полотна веерной развязки на Свердловском шоссе, а также перенос инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, говорит мэр.