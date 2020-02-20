Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта трубопровода на Гальянке

Согласно документу, планируется перекладка сети водопровода с заменой труб на полиэтиленовые, а также замена участка теплотрассы. Помимо этого, в стоимость входит ввод сетей в эксплуатацию. После завершения работ подрядчик будет обязан предоставить гарантию на 5 лет.

Напомним, 6 декабря состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство детского сада на 170 мест на Уральском проспекте, 32а. Цена контракта — 144,6 миллиона рублей. Победителем стало ЗАО «Стройкоплекс». Подрядчик построит трехэтажное здание с подвалом, оборудует зоны для хранения колясок и санок, а также создаст доступную среду для маломобильных групп. Согласно заданию, в детском саду должны быть залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинский блок, пищеблок, постирочная и гладильная комнаты, административно-бытовые помещения, столярная мастерская, помещения для ремонта и хранения светильников, комнаты для хранения неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп, подсобные помещения (хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, кладовая мягких принадлежностей, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовая). «Стройкомплекс» должен приступить к работам сразу после заключения контракта. Строительство детского сада рассчитано на один этап продолжительностью 10,5 месяцев.