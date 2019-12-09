Мэрия Нижнего Тагила определила застройщика детского сада на 170 мест

Подрядчик построит трехэтажное здание с подвалом, оборудует зоны для хранения колясок и санок, а также создаст доступную среду для маломобильных групп. Согласно заданию, в детском саду должны быть залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинский блок, пищеблок, постирочная и гладильная комнаты, административно-бытовые помещения, столярная мастерская, помещения для ремонта и хранения светильников, комнаты для хранения неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп, подсобные помещения (хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, кладовая мягких принадлежностей, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовая).