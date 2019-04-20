И. о. свердловского губернатора получил представление от прокурора региона

Правоохранительные органы установили, что с июня 2017 года на берегу реки Чусовой находилось множество поваленных деревьев, что является нарушением правил пожарной безопасности. Площадь захламленной территории составляла 3,6 га. Помимо этого, данный участок является особо охраняемым и входит в состав Природного парка «Река Чусовая».

В течение двух лет со стороны органов госвласти региона не предпринимались меры по устранению нарушения, поэтому в апреле 2019 года прокурор региона внес представление и. о. губернатора Свердловской области Алексею Орлову.

Проверки проводились и в других районах региона. Представление внесли главе Заречного ГО, в результате чего муниципалитет выделит дополнительные средства на охрану лесов от пожаров.

По итогам проверки администрация Талицкого городского округа организовала дополнительный водоем в деревне Калиновка и строительство площадок для подъезда спецтехники в Талицу; деревни Сосновка, Новая и Катарая; села Казаковское и Бутка.