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И. о. свердловского губернатора получил представление от прокурора региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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И. о. свердловского губернатора получил представление от прокурора региона

Сегодня, 13:24ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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