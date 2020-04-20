Уральские боксёры запустили в небо баннер с изображением Христа
Сегодня, 19:46ОбществоФото: страница Свердловской областной Федерации бокса во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В небе над Каменск-Уральским 20 апреля парил воздушный шар с огромным баннером с изображением Иисуса Христа. Так решили отпраздновать Пасху в Федерации бокса России.
Идея такого необычного празднования принадлежит генеральному секретарю федерации Умару Кремлёву. 19 апреля запустить воздушное судно помешала погода, поэтому старт перенесли на понедельник.
В трудные времена людей часто объединяет вера в Бога, она дает надежду на то, что всё будет хорошо, именно это мы и хотим напомнить людям, говорится на странице Федерация бокса во ВКонтакте.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: страница Свердловской областной Федерации бокса во ВКонтакте
В Нижнем Тагиле 19 апреля количество верующих на службах в храмах было в разы ниже, чем обычно - большинство прихожан прислушались к рекомендациям санврачей. Священные богослужения также транслировались онлайн.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей